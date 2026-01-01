Concert Couleur Pomme, quintet en tête-à-tête Frazé
Concert Couleur Pomme, quintet en tête-à-tête Frazé dimanche 25 janvier 2026.
Concert Couleur Pomme, quintet en tête-à-tête
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-25 17:30:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Venez assister au concert de Couleur Pomme !
Buvette sur place. .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Come and see Couleur Pomme in concert!
