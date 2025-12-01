Concert Couleur Vocale Craponne-sur-Arzon

Concert Couleur Vocale

Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Envol’Art vous invite à venir écouter le concert de Noël de Couleur Vocale.

Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 39 envolart43@gmail.com

English :

Envol’Art invites you to come and listen to Couleur Vocale’s Christmas concert.

