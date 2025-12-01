Concert Couleur Vocale Craponne-sur-Arzon
Concert Couleur Vocale Craponne-sur-Arzon dimanche 21 décembre 2025.
Concert Couleur Vocale
Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon Haute-Loire


Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Envol’Art vous invite à venir écouter le concert de Noël de Couleur Vocale.
Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 39 envolart43@gmail.com
English :
Envol’Art invites you to come and listen to Couleur Vocale’s Christmas concert.
