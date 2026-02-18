Concert Couleurs Celtes

2 Avenue de Trouville Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

voyage musical à travers les chants et instruments de la tradition celtique.

voyage musical à travers les chants et instruments de la tradition celtique. .

2 Avenue de Trouville Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Couleurs Celtes

A musical journey through the songs and instruments of the Celtic tradition.

L’événement Concert Couleurs Celtes Ouistreham a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Caen la Mer