Concert Couleurs et Rythmes – Eglise Sainte Jeanne d’Arc Yzeure, 18 mai 2025 15:00, Yzeure.

Allier

Concert Couleurs et Rythmes Eglise Sainte Jeanne d’Arc 51 rue de la république Yzeure Allier

Début : 2025-05-18 15:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Laissez vous emporter par le Chœur National des Jeunes du Cameroun, le MBOA YOUTH CHOIR !

Eglise Sainte Jeanne d’Arc 51 rue de la république

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 16 61 97

English :

Let yourself be carried away by the National Youth Choir of Cameroon, the MBOA YOUTH CHOIR!

German :

Lassen Sie sich vom Nationalen Jugendchor Kameruns, dem MBOA YOUTH CHOIR, mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dal Coro Nazionale Giovanile del Camerun, il MBOA YOUTH CHOIR!

Espanol :

Déjate llevar por el Coro Nacional de Jóvenes de Camerún, ¡el MBOA YOUTH CHOIR!

