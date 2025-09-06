Concert Country avec Macadam farmer Châteauroux

Place de la République Châteauroux Indre

En pré-lancement du Festival Américain Good Old Days Châteauroux, qui se tiendra du 19 au 21 septembre au Parc des expositions de Belle-Isle, vivez une soirée exceptionnelle.

L’association American Country’s, en partenariat avec le festival, vous invite à une mise en bouche musicale Entrée gratuite !

Ambiance country, bonne humeur et avant-goût du festival garanti ! .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 23 76 70 86

English :

In advance of the Good Old Days Châteauroux American Festival, to be held from September 19 to 21 at the Belle-Isle Exhibition Center, enjoy an exceptional evening.

German :

Im Vorfeld des amerikanischen Festivals Good Old Days Châteauroux, das vom 19. bis 21. September im Parc des expositions de Belle-Isle stattfindet, erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend.

Italiano :

In vista del Good Old Days Châteauroux American Festival, che si terrà dal 19 al 21 settembre presso il Centro Esposizioni Belle-Isle, godetevi una serata eccezionale.

Espanol :

En vísperas del Good Old Days Châteauroux American Festival, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el recinto ferial de Belle-Isle, disfrute de una velada excepcional.

