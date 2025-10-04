Concert Country Pie Accous

Concert Country Pie Accous samedi 4 octobre 2025.

Concert Country Pie

Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Concert du groupe Country Pie proposé par l’association Clarina.

Buvette sur place.

Plutôt dans l’après-midi un stage de danse est proposé sur inscription auprès de l’association de 16h30 à 18h30, 8€/pers. .

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine clarina.aspe@gmail.com

English : Concert Country Pie

German : Concert Country Pie

Italiano :

Espanol : Concert Country Pie

L’événement Concert Country Pie Accous a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn