Concert Country Pie
Accous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Concert du groupe Country Pie proposé par l’association Clarina.
Buvette sur place.
Plutôt dans l’après-midi un stage de danse est proposé sur inscription auprès de l’association de 16h30 à 18h30, 8€/pers. .
Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine clarina.aspe@gmail.com
