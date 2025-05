Concert Country Pie – La Cigale de Royan Royan, 13 juin 2025 20:30, Royan.

Charente-Maritime

Concert Country Pie La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Le répertoire de ce groupe bordelais, entre compositions originales et reprises étonnantes, se déguste comme un dessert inédit, tous sens aiguisés.

À consommer sans modération !

La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11

English :

The repertoire of this Bordeaux-based group, a mix of original compositions and astonishing covers, can be savored like an original dessert, with all senses sharpened.

To be consumed without moderation!

German :

Das Repertoire dieser Gruppe aus Bordeaux zwischen Originalkompositionen und erstaunlichen Coverversionen lässt sich mit geschärften Sinnen wie ein neuartiges Dessert genießen.

Ohne Mäßigung zu konsumieren!

Italiano :

Il repertorio di questo gruppo di Bordeaux, un mix di composizioni originali e cover sorprendenti, può essere assaporato come un dessert originale, con tutti i sensi acuiti.

Da gustare senza moderazione!

Espanol :

El repertorio de este grupo bordelés, mezcla de composiciones originales y versiones sorprendentes, se saborea como un postre original, con todos los sentidos agudizados.

¡Para disfrutar sin moderación!

