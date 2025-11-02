Concert coup de coeur jeunes talents ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Concert coup de coeur jeunes talents ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges dimanche 2 novembre 2025.

Concert coup de coeur jeunes talents

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 16:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-11-02

Concert en partenariat avec les Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt. Concert violon et piano.

2 jeunes artistes d’exception unissent leur talent pour un concert unique.C’est une opportunité rare de voir 2 des musiciens les plus prometteurs de leur génération s’approprier des chefs d’œuvre de la musique française.Tout public

.

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Concert in partnership with the Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt. Violin and piano concert.

2 exceptional young artists combine their talents for a unique concert, a rare opportunity to see 2 of the most promising musicians of their generation take on masterpieces of French music.

German :

Konzert in Zusammenarbeit mit den Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt. Konzert mit Violine und Klavier.

zwei junge Ausnahmekünstler vereinen ihr Talent für ein einmaliges Konzert. Es ist eine seltene Gelegenheit, zwei der vielversprechendsten Musiker ihrer Generation zu sehen, die sich Meisterwerke der französischen Musik aneignen.

Italiano :

Concerto in collaborazione con i Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt. Concerto per violino e pianoforte.

2 giovani artisti d’eccezione uniscono i loro talenti per un concerto unico, una rara opportunità di vedere 2 dei più promettenti musicisti della loro generazione cimentarsi con capolavori della musica francese.

Espanol :

Concierto en colaboración con los Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt. Concierto de violín y piano.

2 jóvenes artistas excepcionales unen sus talentos en un concierto único, una ocasión única de ver a 2 de los músicos más prometedores de su generación enfrentarse a obras maestras de la música francesa.

L’événement Concert coup de coeur jeunes talents Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-08-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES