Concert Courage ?

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:45:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Sofia Goubaïdoulina, Poème de conte de fées

Sergueï Prokofiev, Extraits de Cendrillon

Dmitri Chostakovitch, Symphonie n° 5

Pris dans la tourmente de la censure politique totalitaire, les trois compositeurs russes de ce programme ont en commun d’avoir su trouver dans leur langage musical et leurs inspirations, la force et le courage de résister.

Décédée en mars dernier, Sofia Goubaïdoulina signe avec le délicat Poème de conte de fées l’une de ses œuvres les plus emblématiques et spirituelles. Cette fable raconte l’histoire d’un petit morceau de craie, objet tyrannique du tableau noir mais aussi instrument des dessins et de l’imaginaire ; une histoire pour enfants qui précède les extraits de ballet de Cendrillon de Prokofiev, d’après le conte de Charles Perrault.

Composé dans le contexte très difficile de la guerre, l’œuvre nous parle de cette petite héroïne victime de la cruauté et de la jalousie de ses sœurs, traversant les épreuves pour trouver l’amour.

Contraint par Staline de composer une œuvre à la gloire de l’URSS, Chostakovitch fit de sa Cinquième Symphonie une réponse d’artiste , à la fois sublime pied de nez et puissant chef-d’œuvre dont le final porte les émotions à leur plus haut degré.Tout public

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Sofia Goubaïdoulina, Fairytale Poem

Sergei Prokofiev, Excerpts from Cinderella

Dmitri Shostakovich, Symphony No. 5

Caught up in the turmoil of totalitarian political censorship, the three Russian composers on this program have in common the ability to find in their musical language and inspirations the strength and courage to resist.

Sofia Goubaïdoulina, who died last March, wrote one of her most emblematic and spiritual works, the delicate Poème de conte de fées. This fable tells the story of a small piece of chalk, the tyrannical object of the blackboard but also the instrument of drawings and the imagination; a story for children that precedes ballet excerpts from Prokofiev?s Cinderella, based on Charles Perrault?s fairy tale.

Composed in the very difficult context of the war, the work tells of a little heroine who falls victim to the cruelty and jealousy of her sisters, enduring hardship to find love.

Forced by Stalin to compose a work for the glory of the USSR, Shostakovich turned his Fifth Symphony into an « artist?s response », both a sublime nose-thumbing and a powerful masterpiece whose finale takes emotions to their highest level.

German :

Orchester der Nationaloper Nancy-Lorraine

Sofia Gubaidulina, Märchenhaftes Gedicht

Sergej Prokofjew, Auszüge aus Aschenputtel

Dmitri Schostakowitsch, Symphonie Nr. 5

Die drei russischen Komponisten dieses Programms, die in den Strudel der totalitären politischen Zensur geraten sind, haben eines gemeinsam: Sie haben in ihrer musikalischen Sprache und ihren Inspirationen die Kraft und den Mut zum Widerstand gefunden.

Die im März dieses Jahres verstorbene Sofia Gubaidulina hat mit dem zarten Märchenpoem eines ihrer emblematischsten und spirituellsten Werke geschaffen. Diese Fabel erzählt die Geschichte eines kleinen Kreidestücks, das zum tyrannischen Objekt der Tafel, aber auch zum Instrument der Zeichnungen und der Fantasie wird; eine Geschichte für Kinder, die den Ballettauszügen von Prokofjews Cendrillon nach dem Märchen von Charles Perrault vorangeht.

Das Werk wurde in der schwierigen Zeit des Krieges komponiert und erzählt uns von einer kleinen Heldin, die der Grausamkeit und Eifersucht ihrer Schwestern zum Opfer fällt und durch alle Prüfungen hindurchgeht, um die Liebe zu finden.

Schostakowitsch wurde von Stalin gezwungen, ein Werk zum Ruhme der UdSSR zu komponieren, und machte seine fünfte Symphonie zu einer « Antwort des Künstlers ».

Italiano :

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Sofia Goubaïdoulina, Poesia da una favola

Sergei Prokofiev, Estratti da Cenerentola

Dmitri Shostakovich, Sinfonia n. 5

Coinvolti nel tumulto della censura politica totalitaria, i tre compositori russi di questo programma hanno in comune il fatto di aver saputo trovare nel loro linguaggio musicale e nelle loro ispirazioni la forza e il coraggio di resistere.

Sofia Goubaïdoulina, scomparsa lo scorso marzo, ha scritto una delle sue opere più emblematiche e spirituali, il delicato Poème de conte de fées. Questa favola racconta la storia di un piccolo pezzo di gesso, oggetto tirannico della lavagna ma anche strumento del disegno e dell’immaginazione; una storia per bambini che precede i brani del balletto Cenerentola di Prokofiev, tratto dalla fiaba di Charles Perrault.

Composta nel difficilissimo contesto della guerra, l’opera racconta di questa piccola eroina che cade vittima della crudeltà e della gelosia delle sorelle, sopportando le difficoltà per trovare l’amore.

Costretto da Stalin a comporre un’opera per la gloria dell’URSS, Shostakovich trasformò la sua Quinta Sinfonia in una « risposta d’artista », al tempo stesso una sublime tirata di naso e un potente capolavoro il cui finale porta le emozioni al massimo livello.

Espanol :

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorena

Sofia Goubaïdoulina, Poema de un cuento de hadas

Sergei Prokofiev, Fragmentos de Cenicienta

Dmitri Shostakóvich, Sinfonía nº 5

Atrapados en el torbellino de la censura política totalitaria, los tres compositores rusos de este programa tienen en común el haber sabido encontrar en su lenguaje musical y en sus inspiraciones la fuerza y el valor para resistir.

Sofia Goubaïdoulina, fallecida el pasado mes de marzo, escribió una de sus obras más emblemáticas y espirituales, el delicado Poème de conte de fées. Esta fábula cuenta la historia de un pequeño trozo de tiza, objeto tiránico de la pizarra pero también instrumento del dibujo y la imaginación; un cuento para niños que precede a los fragmentos de ballet de La Cenicienta de Prokófiev, basados en el cuento de Charles Perrault.

Compuesta en el dificilísimo contexto de la guerra, la obra habla de esta pequeña heroína, víctima de la crueldad y los celos de sus hermanas, que soporta penurias para encontrar el amor.

Obligado por Stalin a componer una obra para gloria de la URSS, Shostakóvich convirtió su Quinta Sinfonía en una « respuesta del artista », un sublime pulgar de la nariz y una poderosa obra maestra cuyo final lleva las emociones al más alto nivel.

