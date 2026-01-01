Concert Courchaton
Concert Courchaton samedi 31 janvier 2026.
Concert
1 Rue de la Madeleine Courchaton Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-31 21:30:00
RDV au Simpson’s Pub à Courchaton pour un concert du groupe KARPATT, jazz manouche et rock. .
1 Rue de la Madeleine Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26
