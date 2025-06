Concert Coutain’Zic, ensemble de chorale et guitares Église de Notre-Dame des Flots Agon-Coutainville 27 juin 2025 20:30

Concert Coutain’Zic, ensemble de chorale et guitares à l’église de Notre Dame des Flots. Rendez-vous à 20h30.

Église de Notre-Dame des Flots 16 Impasse de l’Épitre

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 81 43 30 78

English : Concert Coutain’Zic, ensemble de chorale et guitares

Concert: Coutain’Zic, choir and guitar ensemble at Notre Dame des Flots church. Rendezvous at 8:30pm.

German :

Konzert: Coutain’Zic, Chor- und Gitarrenensemble in der Kirche Notre Dame des Flots. Treffpunkt um 20:30 Uhr.

Italiano :

Concerto: Coutain’Zic, coro e ensemble di chitarre nella chiesa di Notre Dame des Flots. Appuntamento alle 20.30.

Espanol :

Concierto: Coutain’Zic, coro y conjunto de guitarras en la iglesia de Notre Dame des Flots. Cita a las 20.30 h.

