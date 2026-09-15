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Concert Crazy Pug Rue du Foyer Saint-Vincent-de-Paul

samedi 17 octobre 2026 · Rue du Foyer · Saint-Vincent-de-Paul

Concert Crazy Pug Rue du Foyer Saint-Vincent-de-Paul

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue du Foyer
Adresse
Foyer rural
Ville
40990 Saint-Vincent-de-Paul
Département
Landes
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Saint-Vincent-de-Paul

Concert Crazy Pug

Rue du Foyer Foyer rural Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Soirée country avec bal animé par le groupe Crazy Pug.   .

Rue du Foyer Foyer rural Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 90 05 70 

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English : Concert Crazy Pug

L’événement Concert Crazy Pug Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax

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