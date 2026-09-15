AGENDA · Saint-Vincent-de-Paul
Concert Crazy Pug Rue du Foyer Saint-Vincent-de-Paul
samedi 17 octobre 2026 · Rue du Foyer · Saint-Vincent-de-Paul
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Paul
Concert Crazy Pug
Rue du Foyer Foyer rural Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soirée country avec bal animé par le groupe Crazy Pug. .
Rue du Foyer Foyer rural Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 90 05 70
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English : Concert Crazy Pug
L’événement Concert Crazy Pug Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax
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