Concert création des professeurs du conservatoire

Théâtre Émile Loubet Montélimar Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26

Chaque saison, le conservatoire s’associe à un artiste prestigieux afin que son univers artistique rayonne sur l’établissement et le territoire.

Théâtre Émile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Each season, the Conservatoire partners with a prestigious artist to promote their artistic universe within the school and the region.

