Concert création des professeurs du conservatoire Montélimar
Théâtre Émile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-02-25 20:00:00
fin : 2026-02-26
Chaque saison, le conservatoire s’associe à un artiste prestigieux afin que son univers artistique rayonne sur l’établissement et le territoire.
Théâtre Émile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
English :
Each season, the Conservatoire partners with a prestigious artist to promote their artistic universe within the school and the region.
