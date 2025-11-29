CONCERT CREATION GUITARFEST – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

CONCERT CREATION GUITARFEST – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy samedi 29 novembre 2025.

CONCERT CREATION GUITARFEST Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

La Guitarfest, dirigée par Julien Bitoun, est LE rendez-vous musical incontournable célébrant la guitare sous toutes ses formes. Le concert création invite de nombreux musiciens aux styles différents à jouer ensemble pour fêter leur passion du rock ! Dans le public, tous les amoureux de riffs et de solos endiablés partageront ces rencontres et cette énergie vibrante !Liste des artistes invités à venir !Line up :Awsum Possum NZGL Trio Rongo avec Benjamin Guillet Ingrid Laventure Ayla Millesen Eddie Purple

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92