Concert Creol Spiritual, Cathédrale Saint Louis de Fort de France, Fort-de-France

Informations pratiques

Concert Creol Spiritual Vendredi 3 juillet, 18h30 Cathédrale Saint Louis de Fort de France Martinique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T00:30:00+02:00 – 2026-07-04T02:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T00:30:00+02:00 – 2026-07-04T02:00:00+02:00

Cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France | Vendredi 3 juillet 2026 à 18h30

Dans le cadre de la Nuit des Églises,

Laissez-vous porter par les voix et les mélodies d’un concert spirituel exceptionnel, au cœur de la Cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France.

Le temps d’une soirée, plusieurs artistes réunis vous invitent à vivre une expérience unique, où la foi s’exprime dans la langue de l’âme créole. Chants, harmonies et paroles sacrées résonneront sous les voûtes de la cathédrale pour célébrer, en créole, la beauté du sacré et la richesse de notre identité.

Une soirée gratuite, ouverte à tous, pour se retrouver, s’élever et partager.

Cathédrale Saint Louis de Fort de France Rue Victor Sévère , 97200 Fort de France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique

Un concert spiritual en créole à la Cathédrale St Louis de Fort de France, le vendredi 3 juillet 2026 à 18h30 concert cathédrale