Concert, crêpes et flammekueches ! – Royère-de-Vassivière, 29 mai 2025 19:00

Concert, crêpes et flammekueches ! Royère-de-Vassivière Creuse

Début : 2025-05-29 19:00:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

19h

33 Tourtous

crèpes sucrées et pousse vynyles de musiques curieuses

21h concerts

UNSORT (ex-Chien Pourri)

(synth pop)

duo toulousain de dark pop minimaliste, aux influences ambiant et expérimentale (influences Anika, Portishead

LYNHOOD

(deep suf wave)

Lynhood est un projet solo porté par Chloë Della Valle, bassiste du groupe métal/prog Symetry et fondatrice du label Reafforest. Originaire de Grenoble, Lynhood explore des univers musicaux atmosphériques et introspectifs, s’appuyant principalement sur des instruments à touches et des ambiances mélancoliques. À travers ses compositions, l’artiste propose une musique personnelle et poétique, à la croisée du rock, de l’ambient et de l’expérimental, et se produit régulièrement lors de concerts intimistes ou d’événements artistiques.

LITIGE

(grrrlz punk)

Restauration assurée par le Fournil Volant (flammeckueches) .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 52 22 emile@latelier23.com

