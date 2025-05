Concert Crezydik au P’tit marché de Saint-Agnan – Place du Village Saint Agnan Saint-Agnan-en-Vercors, 16 juin 2025 18:00, Saint-Agnan-en-Vercors.

Drôme

Concert Crezydik au P’tit marché de Saint-Agnan Place du Village Saint Agnan Place de l’Eglise Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-16 18:00:00

fin : 2025-06-16 20:00:00

Date(s) :

2025-06-16

Concert Crezidik dans le carde du P’tit marché de Saint Agnan !

Crezidik c’est une bande de joyeux lurons, guitares, voix, contrebasse, cajon, etc. Poum- tchak, variété multipass, reprises et compos. Dans la joie et la bonne humeur.

Place du Village Saint Agnan Place de l’Eglise

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 93 13 15 m.chantefort@gmail.com

English :

Crezidik concert at the P’tit marché de Saint Agnan!

Crezidik is a band of merrymakers, guitars, vocals, double bass, cajon and more. Poum- tchak, multipass variety, covers and compositions. With joy and good humor.

German :

Crezidik-Konzert im Karden des P’tit marché de Saint Agnan!

Crezidik ist eine Gruppe von fröhlichen Menschen, Gitarren, Stimmen, Kontrabass, Cajon etc. Poum- tchak, Multipass-Varieté, Coverversionen und Kompositionen. In Freude und guter Laune.

Italiano :

Concerto dei Crezidik al marché P’tit di Saint Agnan!

I Crezidik sono un gruppo di musicisti, chitarre, voci, contrabbasso, cajon, ecc. Poum- tchak, varietà multipass, cover e composizioni. Il tutto all’insegna del buon umore.

Espanol :

¡Concierto de Crezidik en el P’tit marché de Saint Agnan!

Crezidik es un grupo de alegres, guitarras, voz, contrabajo, cajón, etc. Poum- tchak, multipass variado, versiones y composiciones. Todo con buen humor.

