Place de l’Enfer Auditorium du Port-musée Douarnenez Finistère

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 19:30:00

2025-09-27

Rappelle-toi est un récital bilingue franco-allemand qui, 80 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, parle de paix plus que de guerre . Barbara, Bertolt Brecht, Jacques Prévert, et d’autres grandes plumes qui nous parlent de mémoire et d’oubli, de langues, de poésies, seront présents dans ce spectacle accompagné en plus de la harpe, par le pianiste Hervé Lesvénan. .

Place de l’Enfer Auditorium du Port-musée Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 56 37 14

