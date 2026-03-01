Concert Croche Pointée ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges
Concert Croche Pointée ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges samedi 28 mars 2026.
Concert Croche Pointée
ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Croche Pointée est de retour avec un super concert à ne pas manquer !Tout public
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ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
La Croche Pointée is back with a great concert you won’t want to miss!
L’événement Concert Croche Pointée Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-03-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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