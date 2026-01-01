Concert croisé Choeur Eanaveva et Choeur La Sarabande Tours

Concert croisé Choeur Eanaveva et Choeur La Sarabande

Samedi 2026-01-24 20:00:00

Le concert croisé réunit les voix d’ElaNaveVa, dirigé par Isabelle Faës, et de La Sarabande menée par Antoine Cazé. Les deux ensembles mêlent répertoires et sensibilités pour un dialogue musical raffiné et intimiste.

The cross-concert brings together the voices of ElaNaveVa, directed by Isabelle Faës, and La Sarabande, led by Antoine Cazé. The two ensembles blend repertoires and sensibilities for a refined, intimate musical dialogue.

