Concert croisé Tours

Concert croisé

32 rue de la préfecture Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Chœur Elanaveva et Choeur La sarabande

Le concert croisé réunit les voix d’ElaNaveVa, dirigé par Isabelle Faës, et de La Sarabande menée par Antoine Cazé. Les deux ensembles mêlent répertoires et sensibilités pour un dialogue musical raffiné et intimiste.

La soirée propose une expérience chorale au cœur d’un patrimoine spirituel, porté par Chœur ElaNaveVa invité à recevoir La Sarabande d’Orléans. 12 .

32 rue de la préfecture Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Ch?ur Elanaveva and Choeur La sarabande

This cross-concert brings together the voices of ElaNaveVa, directed by Isabelle Faës, and La Sarabande, led by Antoine Cazé. The two ensembles blend repertoires and sensibilities for a refined, intimate musical dialogue.

