Concert-Croissant Keep On VIHIERS Lys-Haut-Layon

Concert-Croissant Keep On

VIHIERS Château Maupassant, Rue Nationale Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:30:00

fin : 2025-12-14 11:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Dimanche 14 décembre à 10h30, aura lieu le concert-croissant de Keep On au Château Maupassant de Vihiers.

Un rendez-vous musical autour du gospel organisé par la commune de Lys-Haut-Layon.

Partager un concert en profitant d’un petit-déjeuner dans un cadre intimiste, propice à la détente et à l’émotion musicale, telle est la promesse du concert-croissant.

KEEP ON GOSPEL

Avec quatre voix et un piano, Keep On vous emmène avec force et générosité au point de rencontre entre le gospel et les grands interprètes d’aujourd’hui ou d’hier, qui l’ont réinventé.

Un répertoire autour de ce style chargé d’histoire et de ses variations, profondément ouvert sur d’autres mondes… Il y a plus d’un siècle, le gospel souffle comme un vent de révolte musicale contre une Amérique raciste … Les grands chanteurs de soul, jazz, pop, rock des dernières générations se sont tous emparés du style un jour ou l’autre, faisant évoluer le genre au gré des mouvances musicales.

Billetterie à l’Office de Tourisme, soit au bureau de Vihiers (14 rue Monnaie), soit à Cholet (14 avenue Maudet), soit en ligne sur le site web de l’Office de Tourisme du Choletais. .

VIHIERS Château Maupassant, Rue Nationale Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 communication@lyshautlayon.fr

English :

On Sunday December 14th at 10:30am, Keep On will be holding a crescent concert at the Château Maupassant in Vihiers.

German :

Am Sonntag, den 14. Dezember um 10:30 Uhr findet im Château Maupassant in Vihiers das Keep On Croissant-Konzert statt.

Italiano :

Domenica 14 dicembre, alle 10.30, il concerto Keep On crescent si terrà allo Château Maupassant di Vihiers.

Espanol :

El domingo 14 de diciembre, a las 10.30 horas, tendrá lugar en el Château Maupassant de Vihiers el concierto de la media luna Keep On.

L’événement Concert-Croissant Keep On Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Choletais