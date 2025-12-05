Concert Croq’Notes Eglise Notre Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies

Concert Croq’Notes

Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’ensemble vocal Croq’Notes et les grillons chantants donnent un concert à l’église de Buis à 15h le 14 décembre au profit du Telethon suivi d’un verre de l’amitié.

Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 06 49 60 pascalegarson@sfr.fr

The Croq’Notes vocal ensemble and the singing crickets will be giving a concert at Buis church at 3pm on December 14, to raise funds for the Telethon, followed by a friendly drink.

