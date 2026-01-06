Concert Croq’notes Le Bourg Yzeure
Concert Croq’notes Le Bourg Yzeure dimanche 1 mars 2026.
Concert Croq’notes
Le Bourg Eglise Saint Pierre Yzeure Allier
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 18:15:00

2026-03-01
Concert de la Chorale Croq’Notes d’Yzeure sous la direction d’Hervé Besson pour présenter son nouveau programme.
Le Bourg Eglise Saint Pierre Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 08 00 10 nathalie.brosse2@orange.fr

Concert by the Croq’Notes d’Yzeure choir, directed by Hervé Besson, to present its new program.
L’événement Concert Croq’notes Yzeure a été mis à jour le 2026-01-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région