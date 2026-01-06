Concert Croq’notes Le Bourg Yzeure

Concert Croq’notes

Le Bourg Eglise Saint Pierre Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 18:15:00

Date(s) :

2026-03-01

Concert de la Chorale Croq’Notes d’Yzeure sous la direction d’Hervé Besson pour présenter son nouveau programme.

.

Le Bourg Eglise Saint Pierre Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 08 00 10 nathalie.brosse2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Croq’Notes d’Yzeure choir, directed by Hervé Besson, to present its new program.

L’événement Concert Croq’notes Yzeure a été mis à jour le 2026-01-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région