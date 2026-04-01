Concert Rue villa Croteldi Crottet
Concert Rue villa Croteldi Crottet samedi 25 avril 2026.
Crottet
Concert
Rue villa Croteldi Eglise de Crottet Crottet Ain
Tarif : 10 – 10 – EUR
à partir de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Récital au piano de Jean-Baptiste Mathulin
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Rue villa Croteldi Eglise de Crottet Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 54 87 mairie@crottet.fr
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English :
Piano recital by Jean-Baptiste Mathulin
L’événement Concert Crottet a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle