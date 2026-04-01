Concert Rue villa Croteldi Crottet

Crottet

Concert

Rue villa Croteldi Eglise de Crottet Crottet Ain

Tarif : 10 – 10 – EUR

à partir de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Récital au piano de Jean-Baptiste Mathulin

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Rue villa Croteldi Eglise de Crottet Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 54 87 mairie@crottet.fr

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English :

Piano recital by Jean-Baptiste Mathulin

L’événement Concert Crottet a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle