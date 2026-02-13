Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse
Concert Jeudi 12 mars, 19h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Fin : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00
Œuvres des élèves des classes de composition instrumentale et électroacoustique des classes de Guy-Olivier FERLA et Guillaume HERMEN
CRR-Espace Varèse 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Électroacoustique
