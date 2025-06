Concert CRUZ CAMPO Le Champ Commun Augan 18 juillet 2025 20:30

Morbihan

Concert CRUZ CAMPO Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Musique d’Amérique latine

Ce duo, né naturellement au cours de soirées d’improvisation, joue avec passion et complicité un répertoire qui visite et fait danser l’Amérique latine, orné de quelques compositions et surprises..

Avec Rafael (au chant et à la guitare), qui dès son plus jeune âge a baigné dans la musique d’Amérique latine au sein de sa famille, et Christophe (au banjo), qui a débuté par le jazz manouche pour aller vers la chanson et le rock. A déguster frais en concert…

20h30 // Prix libre // Restauration sur Place .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert CRUZ CAMPO Augan a été mis à jour le 2025-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande