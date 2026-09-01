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AGENDA · Cruzy-le-Châtel

Concert Eglise Saint-Barthélemy Cruzy-le-Châtel

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Barthélemy · Cruzy-le-Châtel

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Eglise Saint-Barthélemy
Adresse
22 Rue de la Ville
Ville
89740 Cruzy-le-Châtel
Département
Yonne
Tarif

Cruzy-le-Châtel

Concert

Eglise Saint-Barthélemy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Concert d’orgue, chant et trombone avec le concours de la municipalité de Cruzy-le- Châtel et l’association Renaissance des orgues Paul Chazelle.   .

Eglise Saint-Barthélemy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 80 09 

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English : Concert

L’événement Concert Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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