Concert Eglise Saint-Barthélemy Cruzy-le-Châtel

Informations pratiques

Cruzy-le-Châtel

Concert

Eglise Saint-Barthélemy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert d’orgue, chant et trombone avec le concours de la municipalité de Cruzy-le- Châtel et l’association Renaissance des orgues Paul Chazelle. .

Eglise Saint-Barthélemy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 80 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois