Concert Eglise Saint-Barthélemy Cruzy-le-Châtel
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Barthélemy · Cruzy-le-Châtel
Informations pratiques
Cruzy-le-Châtel
Concert
Eglise Saint-Barthélemy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert d’orgue, chant et trombone avec le concours de la municipalité de Cruzy-le- Châtel et l’association Renaissance des orgues Paul Chazelle. .
Eglise Saint-Barthélemy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 80 09
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English : Concert
L’événement Concert Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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