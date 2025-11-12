Concert crypté Voyage au pays de la contrebasse Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Concert crypté Voyage au pays de la contrebasse

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 17h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-01-25 17:00:00

Spectacle musical et cinématographique magique conçu et interprété par le musicien Bernard Abeille

Ce spectacle est une découverte du plus grand instrument transportable.

C’est l’histoire des arbres qui la composent, des sons que l’on peut y trouver, des rencontres qu’elle a vécues et en particulier avec les plus grands animaux de la planète: Baleines, Éléphants …



Cette contrebasse a été construite à Mirecourt en 1880. Elle traverse tous les siècles et a même failli disparaitre comme porte manteau dans un restaurant. L’intervention mêle à la fois les démonstrations techniques, les anecdotes vécues et la découverte des gros volumes avec projection d’un film Baleine et Contrebasse .



Après avoir suivi les cours de la classe de Jazz de Guy Longnon, Bernard Abeille commence en 1977 une carrière de musicien professionnel en tant que contrebassiste de jazz. C’est en 1989 sa carrière va prendre un tournant décisif avec la création de son spectacle audio-visuel “Baleine et Contrebasse”.

Il créée en 1998 l’association La Lyrone afin de communiquer ses idées à un plus large public et notamment les enfants. Ainsi il travaille avec les école dans le cadre de l’éducation à l’environnement par la découvert du spectacle vivant. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A magical musical and cinematographic show conceived and performed by musician Bernard Abeille

This show is a discovery of the world’s largest portable instrument.

German :

Magische Musik- und Filmshow, die von dem Musiker Bernard Abeille konzipiert und aufgeführt wird

Diese Show ist eine Entdeckung des größten transportablen Instruments.

Italiano :

Un magico spettacolo musicale e cinematografico ideato e interpretato dal musicista Bernard Abeille

Questo spettacolo è una scoperta del più grande strumento trasportabile.

Espanol :

Un mágico espectáculo musical y cinematográfico concebido e interpretado por el músico Bernard Abeille

Este espectáculo es un descubrimiento del mayor instrumento transportable.

