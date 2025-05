Concert cuivres junior – Médiathèque Aragon Le Mans, 9 mai 2025 17:30, Le Mans.

Les jeunes musiciens de l’ensemble cuivres junior du Conservatoire du Mans proposent un programme de reprises de morceaux de variété et pop rock. Entrée libre .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 62

English :

The young musicians of the junior brass ensemble from the Le Mans Conservatoire offer a program of covers of pop rock and variety tunes.

German :

Die jungen Musiker des Junior Brass Ensembles des Konservatoriums von Le Mans präsentieren ein Programm mit Coverversionen von Stücken aus den Bereichen Varieté und Pop-Rock.

Italiano :

I giovani musicisti dell’ensemble di ottoni junior del Conservatorio di Le Mans eseguono un programma di cover di successi pop rock e variété.

Espanol :

Los jóvenes músicos del conjunto de metales junior del Conservatorio de Le Mans interpretan un programa de versiones de éxitos de pop rock y variété.

