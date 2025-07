Concert Cumbia Medusa (Cumbia / Salsa / Fusion latino) Lauris

Concert Cumbia Medusa (Cumbia / Salsa / Fusion latino) Lauris dimanche 3 août 2025.

Concert Cumbia Medusa (Cumbia / Salsa / Fusion latino)

Place de la mairie Lauris Vaucluse

Début : Dimanche 2025-08-03 21:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

9 musiciennes en feu pour un voyage musical en Amérique latine entre cumbia, salsa et rythmes endiablés !

Place de la mairie Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 11 70 92 culture@lauris.fr

English :

9 musicians on fire for a musical journey through Latin America, with cumbia, salsa and frenzied rhythms!

German :

9 feurige Musikerinnen für eine musikalische Reise nach Lateinamerika zwischen Cumbia, Salsa und wilden Rhythmen!

Italiano :

9 musicisti in fiamme per un viaggio musicale attraverso l’America Latina, tra cumbia, salsa e ritmi frenetici!

Espanol :

9 músicos en llamas para un viaje musical por América Latina, ¡con cumbia, salsa y ritmos frenéticos!

L’événement Concert Cumbia Medusa (Cumbia / Salsa / Fusion latino) Lauris a été mis à jour le 2025-07-18 par Destination Luberon Monts de Vaucluse