Concert Cúnla musique irlandaise Café de la Forge Guillac

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Les 4 musiciens de Cúnla vous convient à un concert aux couleurs de l’Irlande, où la musique traditionnelle se mêle à des créations plus originales. Guitare, violon, banjo et uilleann pipes (la cornemuse irlandaise au souffle si singulier) tissent une trame sonore à la fois chaleureuse et vibrante. Voix et flûtes s’associent pour faire sonner des airs traditionnels et des compositions plus originales. Dès 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

