Concert Le Spot Live Curnier
Concert Le Spot Live Curnier samedi 25 octobre 2025.
Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme
Début : 2025-10-25 21:00:00
2025-10-25
Le collectif La Sale Défaite présente
Stoner Rock Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal Lyon
Au restaurant Le Spot Live avec restauration
Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com
English :
The collective La Sale Défaite presents
Stoner Rock: Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal: Lyon
At Le Spot Live restaurant with catering
German :
Das Kollektiv La Sale Défaite präsentiert
Stoner Rock Montélimar
Death Metal: Grenoble
Thrash Metal: Lyon
Im Restaurant Le Spot Live mit Verpflegung
Italiano :
Il collettivo La Sale Défaite presenta
Stoner Rock Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal Lione
Al ristorante Le Spot Live con catering
Espanol :
El colectivo La Sale Défaite presenta
Stoner Rock Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal Lyon
En el restaurante Le Spot Live con catering
