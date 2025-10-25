Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Le Spot Live Curnier

Concert Le Spot Live Curnier samedi 25 octobre 2025.

Concert

Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme

Début : 2025-10-25 21:00:00
2025-10-25

Le collectif La Sale Défaite présente
Stoner Rock Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal Lyon
Au restaurant Le Spot Live avec restauration
Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53  spotdesbaronnies@gmail.com

English :

The collective La Sale Défaite presents
Stoner Rock: Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal: Lyon
At Le Spot Live restaurant with catering

German :

Das Kollektiv La Sale Défaite präsentiert
Stoner Rock Montélimar
Death Metal: Grenoble
Thrash Metal: Lyon
Im Restaurant Le Spot Live mit Verpflegung

Italiano :

Il collettivo La Sale Défaite presenta
Stoner Rock Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal Lione
Al ristorante Le Spot Live con catering

Espanol :

El colectivo La Sale Défaite presenta
Stoner Rock Montélimar
Death Metal Grenoble
Thrash Metal Lyon
En el restaurante Le Spot Live con catering

