Concert Le Spot Live Curnier

Concert Le Spot Live Curnier samedi 25 octobre 2025.

Concert

Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Le collectif La Sale Défaite présente

Stoner Rock Montélimar

Death Metal Grenoble

Thrash Metal Lyon

Au restaurant Le Spot Live avec restauration

Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com

English :

The collective La Sale Défaite presents

Stoner Rock: Montélimar

Death Metal Grenoble

Thrash Metal: Lyon

At Le Spot Live restaurant with catering

German :

Das Kollektiv La Sale Défaite präsentiert

Stoner Rock Montélimar

Death Metal: Grenoble

Thrash Metal: Lyon

Im Restaurant Le Spot Live mit Verpflegung

Italiano :

Il collettivo La Sale Défaite presenta

Stoner Rock Montélimar

Death Metal Grenoble

Thrash Metal Lione

Al ristorante Le Spot Live con catering

Espanol :

El colectivo La Sale Défaite presenta

Stoner Rock Montélimar

Death Metal Grenoble

Thrash Metal Lyon

En el restaurante Le Spot Live con catering

L’événement Concert Curnier a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale