Informations pratiques

Gœrsdorf

Concert CYNTHIA’S TRIO

4 rue Principale Gœrsdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Un après-midi musical placé sous le signe du partage et de la solidarité. Le Cynthia’s TRIO, composé de Cynthia Colombo, Aurélie et Marie-Line, vous invite à un concert chaleureux mêlant chansons françaises, harmonies vocales, swing et émotions.

Un après-midi musical placé sous le signe du partage et de la solidarité. Le Cynthia’s TRIO, composé de Cynthia Colombo, Aurélie et Marie-Line, vous invite à un concert chaleureux mêlant chansons françaises, harmonies vocales, swing et émotions. 3 voix, 3 femmes, 3 passionnées…

Un trio vocal féminin pétillant qui revisite avec élégance les grands classiques et vous emmène dans un univers plein de douceur, d’énergie et de complicité. Manifestation au profit de MADAGASCAR 2000. .

4 rue Principale Gœrsdorf 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 66 23 73 madagascar2000.67@gmail.com

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English :

A musical afternoon dedicated to sharing and solidarity. Cynthia’s TRIO—featuring Cynthia Colombo, Aurélie, and Marie-Line—invites you to a warm and welcoming concert blending French songs, vocal harmonies, swing, and emotion.

L’événement Concert CYNTHIA’S TRIO Gœrsdorf a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte