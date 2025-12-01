Concert Cyril Go Place de l’église passage des Charitains Ébreuil
Concert Cyril Go Place de l’église passage des Charitains Ébreuil samedi 13 décembre 2025.
Concert Cyril Go
Place de l’église passage des Charitains Café associatif du Val de Sioule (Opus Café) Ébreuil Allier
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13
une voix, une guitare, un moment à partager avec Cyril Go sur la scène de la cave voutée de l’opus café
Place de l’église passage des Charitains Café associatif du Val de Sioule (Opus Café) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com
English :
a voice, a guitar, a moment to share with Cyril Go on stage in the vaulted cellar of the opus café
