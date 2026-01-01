Concert cyril HÉRICOURT Bonn’Art Café Bonnes
Concert cyril HÉRICOURT Bonn’Art Café Bonnes dimanche 18 janvier 2026.
Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-18 16:00:00
2026-01-18
Le Bonn’Art Café a le plaisir de vous présenter son premier concert de l’année.
Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
English : Concert cyril HÉRICOURT
The Bonn’Art Cafe have the pleasure of introducing their first concert of the year.
