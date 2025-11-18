CONCERT // CYRIL HERICOURT – chanson française La Ruelle Ségur-le-Château

CONCERT // CYRIL HERICOURT – chanson française Samedi 13 décembre, 21h00 La Ruelle Corrèze

Début : 2025-12-13T21:00:00 – 2025-12-13T23:00:00

Fin : 2025-12-13T21:00:00 – 2025-12-13T23:00:00

Loin d’être un énième chanteur réaliste, CYRIL HERICOURT privilégie une ligne claire, personnelle, idéaliste peut-être, mais entêtée. Une épure jusqu’au-boutiste qui va à l’essentiel. On pense à Renaud, Miossec, ou encore Yves Simon, le nomadisme comme philosophie de vie, le carnet de bord et sa fidèle guitare toujours à portée de main…

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/

