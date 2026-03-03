Concert Cyril Hericourt La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Loin d’être un énième chanteur réaliste, CYRIL HERICOURT privilégie une ligne claire, personnelle et entêtée. Une épure jusqu’au-boutiste qui va à l’essentiel. Ses observations discrètes et précises traversées d’humeurs kaléidoscopiques sont autant de prétextes à dérouler le fil de luttes intérieures.On pense à Renaud (« Bourgade rouge et grise »), Miossec (« Veux-tu »), ou encore Yves Simon (« Au-dessus des nues », « Héritage »). Le nomadisme comme philosophie de vie, le carnet de bord et la guitare toujours à portée de main…1er prix du Clermont Carrefour de la chanson 2024Prix du jury du Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300



