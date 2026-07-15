Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026 Rue des Huchiers La Ferrière-sur-Risle
samedi 1 août 2026 · Rue des Huchiers · La Ferrière-sur-Risle
Informations pratiques
La Ferrière-sur-Risle
Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026
Rue des Huchiers Eglise Saint-Georges La Ferrière-sur-Risle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août à 18h, Pablo Devisme fera sonner son instrument dans la nef de l’église Saint-Georges de La Ferrière-sur-Risle et interprètera pour la circonstance un répertoire classique.
Talent et beau spectacle assurés
Entrée libre .
Rue des Huchiers Eglise Saint-Georges La Ferrière-sur-Risle 27760 Eure Normandie +33 9 72 98 22 38
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English : Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026
L’événement Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026 La Ferrière-sur-Risle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays de Conches