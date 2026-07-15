Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026 Rue des Huchiers La Ferrière-sur-Risle

Informations pratiques

La Ferrière-sur-Risle

Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026

Rue des Huchiers Eglise Saint-Georges La Ferrière-sur-Risle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er août à 18h, Pablo Devisme fera sonner son instrument dans la nef de l’église Saint-Georges de La Ferrière-sur-Risle et interprètera pour la circonstance un répertoire classique.

Talent et beau spectacle assurés

Entrée libre .

Rue des Huchiers Eglise Saint-Georges La Ferrière-sur-Risle 27760 Eure Normandie +33 9 72 98 22 38

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English : Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026

L’événement Concert d’accordéon classique par Pablo Devisme, 01.08.2026 La Ferrière-sur-Risle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays de Conches