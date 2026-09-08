Informations pratiques

La Chapelle-lès-Luxeuil

Concert d’accordéon

Eglise La Chapelle-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:30:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

À l’église de la Chapelle-lès-Luxeuil, organisé par l’Association pour la rénovation de l’église. .

Eglise La Chapelle-lès-Luxeuil 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert d’accordéon

L’événement Concert d’accordéon La Chapelle-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)