AGENDA · La Chapelle-lès-Luxeuil
Concert d’accordéon La Chapelle-lès-Luxeuil
dimanche 18 octobre 2026 · La Chapelle-lès-Luxeuil
Informations pratiques
La Chapelle-lès-Luxeuil
Concert d’accordéon
Eglise La Chapelle-lès-Luxeuil Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:30:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
À l’église de la Chapelle-lès-Luxeuil, organisé par l’Association pour la rénovation de l’église. .
Eglise La Chapelle-lès-Luxeuil 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert d’accordéon
L’événement Concert d’accordéon La Chapelle-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)