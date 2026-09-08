UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-lès-Luxeuil

Concert d’accordéon La Chapelle-lès-Luxeuil

dimanche 18 octobre 2026 · La Chapelle-lès-Luxeuil

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Eglise
Ville
70300 La Chapelle-lès-Luxeuil
Département
Haute-Saône
Tarif

La Chapelle-lès-Luxeuil

Concert d’accordéon

Eglise La Chapelle-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:30:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

À l’église de la Chapelle-lès-Luxeuil, organisé par l’Association pour la rénovation de l’église.   .

Eglise La Chapelle-lès-Luxeuil 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’accordéon

L’événement Concert d’accordéon La Chapelle-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)