Concert d’accordéon salle du Bocal Villevieux
Concert d’accordéon salle du Bocal Villevieux dimanche 9 novembre 2025.
Concert d’accordéon
salle du Bocal Place des Dames Bergerot Villevieux Jura
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
concert accordéon. répertoire de chansons françaises .
salle du Bocal Place des Dames Bergerot Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 34 91 50 domibar@hotmail.fr
