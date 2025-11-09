Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert d'accordéon salle du Bocal Villevieux

Concert d’accordéon

salle du Bocal Place des Dames Bergerot Villevieux Jura

Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

concert accordéon. répertoire de chansons françaises   .

salle du Bocal Place des Dames Bergerot Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 34 91 50  domibar@hotmail.fr

