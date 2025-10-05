Concert d’accordéons Heudicourt

2 Rue du Manoir Heudicourt Eure

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Une rencontre pas commune entre l’orchestre d’accordéons de Grafrath en Allemagne (40 accordéonistes), Les Doubles Cruches, l’orchestre d’accordéons de L’Harmonie d’Étrépagny et l’orchestre d’accordéons de l’École de Musique d’Étrépagny. .

2 Rue du Manoir Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 75 20 mairie-heudicourt@orange.fr

