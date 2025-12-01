Concert d’Accord’Eure Chaignes

Concert d’Accord’Eure

Eglise Saint-Julien de Chaignes Chaignes Eure

La chorale Accord’Eure de Pacy-sur-Eure vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel le dimanche 14 décembre 2025 à 16h, en l’église de Chaignes.

Composée de 60 choristes passionnés, la formation vous proposera un voyage musical varié mêlant chants classiques, airs traditionnels de Noël, musiques de films et chansons françaises. Un moment convivial et chaleureux pour célébrer la magie de la musique et des fêtes de fin d’année.

Entrée gratuite participation au chapeau.

Renseignements Michel Del Ben 06 82 27 79 61. .

