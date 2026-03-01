Concert d’AdOk

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

AdOk, c’est un voyage musical vers les plages inconnues de la soul et du jazz. À l’origine de ce projet, Daniel Sneed, un rockeur mélomane et éternel curieux !

Seul sur scène, il conjugue voix, mandoline et guitare et compose une musique familière, inspirée d’Andrew Bird, Wovenhand ou encore Gabriels !

Avec plus de 400 concerts donnés dans des environnements variés et devant des publics de tous âges, AdOk s’est forgé un bel univers scénique !

Il a également assuré les premières parties d’artistes internationaux tels que Arno, Willy DeVille, The ex, Rufus Wainwright, Zita Swoon, William Z Villain et Bjorn Berge

AdOk prépare actuellement un album, qui devrait paraître courant 2026 sur le label Schnitz-ProductionTout public

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34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90

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English :

AdOk is a musical journey to the unknown beaches of soul and jazz. The inspiration behind the project comes from Daniel Sneed, a music-loving rocker with an eternally inquisitive mind!

Alone on stage, he combines voice, mandolin and guitar to compose familiar music inspired by Andrew Bird, Wovenhand and Gabriels!

With over 400 concerts to his credit, AdOk has forged a solid reputation for himself on stage!

He has also opened for international artists such as Arno, Willy DeVille, The ex, Rufus Wainwright, Zita Swoon, William Z Villain and Bjorn Berge

AdOk is currently working on an album, due for release in 2026 on the Schnitz-Production label

L’événement Concert d’AdOk Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME