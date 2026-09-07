Concert – Dafné Kritharas Le Théâtre Bar-le-Duc
mercredi 17 février 2027 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Concert – Dafné Kritharas
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-02-17 20:30:00
fin : 2027-02-17
Date(s) :
2027-02-17
Concert : world pop / concert chansigné !
Une voix qui traverse les frontières, un répertoire qui voyage entre la Grèce, l’Anatolie et la Méditerranée. Dafné Kritharas chante en français et en grec, accompagnée de quatre musiciens, et mêle musiques traditionnelles, jazz, rock et électro. Intime ou déchirante, puissante ou solaire, sa voix emporte tout sur son passage.
Un concert généreux et vibrant, entre mélancolie et fête.Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Concert: World Pop / Sing-Along Concert!
A voice that transcends borders, a repertoire that spans Greece, Anatolia, and the Mediterranean. Dafné Kritharas sings in French and Greek, accompanied by four musicians, blending traditional music, jazz, rock, and electronic sounds. Whether intimate or heart-wrenching, powerful or radiant, her voice sweeps everything in its path.
A rich and vibrant concert, oscillating between melancholy and celebration.
L’événement Concert – Dafné Kritharas Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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