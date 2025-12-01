Concert d’Aïelo au Nom de Zeus Perros-Guirec
Concert d’Aïelo au Nom de Zeus
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-28 18:00:00
2025-12-28
Aïelo en concert à Nom de Zeus !
Duo Folk Féminin.
Début du Show à 18h. .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
