CONCERT Dajak Amiens

Dajak fait partie de ces artistes uniques et inclassables.
Poète mystérieux de la scène francophone à la plume et au jeu de guitare si singulier, ses ballades hypnotisantes qui mêlent rap, ambient, folk et rock progressif ont su le hisser parmis les artistes les plus novateurs de sa génération.
Ses représentations se font rares, et pour cause, Dajak sur scène ce n’est pas qu’un concert, c’est un voyage, une expérience spirituelle qui nous marque.
Le chanteur et ses musiciens, entourés de machines et d’instruments, nous transportent dans des ré-arrangements planant et délicats.
Mêlant avant-garde et sonorités 70’s, Dajak nous propose un écrin pour se reconnecter avec ses émotions.
Tarif normal 17€
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
FRIDAY dECEMBER 5, 2025
20:30
Dajak
Chanson | FR
22:00
Dajak is one of those unique, unclassifiable artists.
A mysterious poet on the French-speaking scene, with a unique style of writing and guitar playing, his hypnotic ballads blend rap, ambient, folk and progressive rock, making him one of the most innovative artists of his generation.
Dajak is not just a concert, it’s a journey, a spiritual experience that leaves its mark.
The singer and his musicians, surrounded by machines and instruments, transport us into soaring, delicate rearrangements.
Blending avant-garde and 70?s sounds, Dajak offers us a setting to reconnect with our emotions.
Regular price: 17?
German :
FR. 5. DEZEMBER 2025
20:30
Dajak
Chanson | FR
22:00
Dajak gehört zu den einzigartigen und nicht klassifizierbaren Künstlern.
Seine hypnotisierenden Balladen, die Rap, Ambient, Folk und progressiven Rock miteinander verbinden, haben ihn zu einem der innovativsten Künstler seiner Generation werden lassen.
Seine Auftritte sind selten, und das aus gutem Grund, denn Dajak auf der Bühne ist nicht nur ein Konzert, sondern eine Reise, eine spirituelle Erfahrung, die uns prägt.
Der Sänger und seine Musiker, die von Maschinen und Instrumenten umgeben sind, entführen uns in schwebende und zarte Neuarrangements.
Mit einer Mischung aus Avantgarde und 70er Jahren bietet uns Dajak einen Ort, an dem wir uns wieder mit unseren Gefühlen verbinden können.
Normaler Preis: 17?
Italiano :
VENERDI’ 5 DICEMBRE 2025
20:30
Dajak
Chanson | FR
22:00
Dajak è uno di quegli artisti unici e inclassificabili.
Poeta misterioso della scena francofona, con il suo stile unico e il suo modo di suonare la chitarra, le sue ballate ipnotiche sono una miscela di rap, ambient, folk e rock progressivo, che lo rendono uno degli artisti più innovativi della sua generazione.
Le esibizioni dal vivo di Dajak sono poche e rare, e per una buona ragione: non è solo un concerto, è un viaggio, un’esperienza spirituale che lascia il segno.
Il cantante e i suoi musicisti, circondati da macchine e strumenti, ci trasportano in riarrangiamenti svettanti e delicati.
Mescolando suoni d’avanguardia e anni ’70, Dajak ci offre un ambiente in cui riconnetterci con le nostre emozioni.
Prezzo normale: 17?
Espanol :
VIERNES 5 DICIEMBRE 2025
20:30
Dajak
Chanson | FR
22:00
Dajak es uno de esos artistas únicos e inclasificables.
Poeta misterioso de la escena francófona, con un estilo y un toque de guitarra propios, sus baladas hipnóticas son una mezcla de rap, ambient, folk y rock progresivo, que lo convierten en uno de los artistas más innovadores de su generación.
Las actuaciones en directo de Dajak son escasas, y por una buena razón: no es sólo un concierto, es un viaje, una experiencia espiritual que deja huella.
El cantante y sus músicos, rodeados de máquinas e instrumentos, nos transportan a reordenaciones elevadas y delicadas.
Mezclando sonidos vanguardistas y setenteros, Dajak nos ofrece un escenario en el que reconectar con nuestras emociones.
Precio normal: 17?
