Concert d’Alain Heron, Eglise Saint-Martin, Épieds

Concert d’Alain Heron Vendredi 18 septembre, 20h00 Eglise Saint-Martin Eure

Durée 2h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Samedi 19 septembre, à 20h30, concert de l’artiste Alain Heron avec l’association Les Marches Normandes puis visite de l’église Saint-Martin d’Epieds

Eglise Saint-Martin Place Henri IV, 27730 Epieds Épieds 27730 Eure Normandie

Samedi 19 septembre, à 20h30, concert de l’artiste Alain Heron avec l’association Les Marches Normandes puis visite de l’église Saint-Martin d’Epieds

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