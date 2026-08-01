Concert d’Alcie Bela & Jack Ellis au marché nocturne de Saint-Jean-le-Thomas Rue Pierre Le Jaudet Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Saint-Jean-le-Thomas

Concert d’Alcie Bela & Jack Ellis au marché nocturne de Saint-Jean-le-Thomas

Rue Pierre Le Jaudet Centre Bourg Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:30:00

fin : 2026-08-17 21:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Alcie Bela est une chanteuse pop-folk et Jack Ellis, un multi-instrumentiste gallois bercé par le blues et le rock’n’roll. Ensemble dans la vie comme en musique, ils forment un duo inséparable.

Installés en Normandie, ils proposent des concerts intimistes où se mêlent folk, blues et pop rock, à travers leurs propres compositions et quelques reprises. Parfois accompagnés de percussions, ils offrent un spectacle envoûtant et énergique !

Tout au long de la soirée, profitez également des stands des producteurs, artisans et créateurs présents sur le marché nocturne pour découvrir les savoir-faire locaux dans une ambiance conviviale.

Participation libre. .

Rue Pierre Le Jaudet Centre Bourg Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 99 48 20 78 adelaide.riglet@saintjeanlethomas.com

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English : Concert d’Alcie Bela & Jack Ellis au marché nocturne de Saint-Jean-le-Thomas

L’événement Concert d’Alcie Bela & Jack Ellis au marché nocturne de Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts