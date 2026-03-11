Concert d’Aldebert Zénith de Limoges Métropole Limoges

Concert d’Aldebert

Zénith de Limoges Métropole 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 29 – 29 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un concert drôle, poétique, théâtral et rock’n’roll qui convie petits, moyens, grands et géants à venir passer un moment unique et intergénérationnel.

Enfantillages a 18 ans ? Non mais c’est n’imp’ ! Autant dire qu’il n’a jamais été question pour Aldebert de passer à l’âge adulte et qu’il compte bien garder son âme d’enfant !

Alors quoi de mieux pour conjurer le sort, que de fêter ça dignement en créant un spectacle anniversaire autour d’une sélection de chansons issues de tous les albums ?

Concert dès 3 ans.

Réservations en ligne. .

Zénith de Limoges Métropole 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 74 15 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert d’Aldebert Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole